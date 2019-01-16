Сегодня 20 января 2019 года, 05:11

В LHS состоялся торжественный прием по случаю 15-й годовщины принятия Гражданского кодекса Украины

Уникальная инновационная образовательная платформа LHS отметила первую годовщину со дня создания. За этот год она стала новым ориентиром в сфере неакадемического юридического образования, удачно объединив теорию права и опыт ведущих юристов страны. Впрочем, останавливаться на достигнутом Legal High School не собирается — в 2019 году открываются Школа банковского права и Школа развития юридического бизнеса.

Открытие нового учебного года совпало с 15-й годовщиной принятия Гражданского кодекса Украины. В честь этого события в стенах Legal High School состоялся торжественный прием, на котором присутствовали члены рабочей группы по подготовке проекта Гражданского кодекса, известные ученые-цивилисты, адвокаты, судьи, представители органов власти.

Своими мыслями по случаю знаменательной даты поделились одна из создателей Гражданского кодекса Украины Наталия Кузнецова, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Анатолий Довгерт, секретарь рабочей группы по подготовке Гражданского кодекса Виктор Калакура, первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, управляющий партнер ЮФ «Антика» Алексей Кот, судья Конституционного суда Украины Сергей Головатый, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Руслан Стефанчук, профессор Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Анатолий Коструба, советник ЮФ Evris Сергей Донков, партнер ЮФ EQUITY Олег Малиневский, партнер ЮК MORIS GROUP Марьян Мартынюк, партнер ЮФ «Астерс» Александр Онуфриенко, партнер ЮФ Eterna Law Олег Бекетов, научный советник Юридической группы LCF Александр Бирюков и другие.

Выступающие отметили роль и значение Гражданского кодекса в преодолении коммунистической идеологии, формировании гражданского общества и основ рыночной экономики. В Кодексе воплотилась одна из основных идей Конституции о том, что права человека в нашей стране неприкосновенны. 15 прошедших лет показали, что Гражданский кодекс прошел испытание временем, а судебная практика подтвердила его жизнеспособность.

После торжественного приема в LHS состоялись первые в новом году лекции, которые начали эксклюзивный спецкурс «Новый взгляд на гражданское право от гуру цивилистики Наталии Кузнецовой». В рамках спецкурса рассматриваются практические аспекты гражданского права сквозь призму современности.