Сегодня 20 января 2019 года, 05:12

Новый учебный год в LHS открылся спецкурсом «Новый взгляд на гражданское право»

Новый учебный год в образовательной платформе LHS открыла своими лекциями Наталия Семеновна Кузнецова, доктор юридических наук, профессор, академик НАПрН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины, вице-президент Национальной академии правовых наук Украины — руководитель Киевского регионального центра. Она начала занятия в Legal High School с эксклюзивного спецкурса «Новый взгляд на гражданское право», в рамках которого рассматриваются практические аспекты гражданского права сквозь призму современности. Первый день спецкурса был посвящен теме «Развитие гражданско-правовых отношений и регулирования».

Размышляя о развитии гражданского права и гражданско-правового регулирования, Наталия Степановна подчеркнула, что гражданское право можно рассматривать в трех измерениях: как регулятор общественных отношений, как естественное и позитивное право и как право публичное и частное.

Каждое из этих измерений может быть предметом самостоятельного исследования, однако главное то, что именно право определяет, кто и что вправе или не вправе делать, чтобы его поведение считалось оправданным и обоснованным.

Человеческое сообщество может существовать только тогда, когда центральным элементом его бытия будет право. Право в библейском смысле — это правопорядок, в соответствии с которым общество будет функционировать правильно.

Раскрывая вопрос соотношения права естественного и позитивного, лектор отметила, что на ранних этапах развития общества естественное право было закреплено в мифах, легендах и обычаях, а затем — в традиционной морали. Возникла система запретов — табу, ибо прежде чем определить, что разрешено, нужно определить, что запрещено. Без такого жесткого регулирования общество не могло бы выжить.

Общество развивалось, менялись отношения власти и собственности, и естественное право трансформировалось в позитивное право, созданное самими людьми. Оно отличалось от естественного права тем, что обеспечивалось не силой обычая или морали, а силой государственной власти. Лектор провела детальный экскурс в историю развития частного права в Российской империи и СССР.

По мнению Натальи Семеновны, четкую границу разделения публичного и частного права указать невозможно, хотя критерии такого разделения искали юристы со времен античного мира, высказывались даже мнения, что такого разделения нет вообще и оно сохраняется только в силу традиции.

По словам лектора, система частного права состоит из гражданского права, семейного права, трудового права и международного частного права. Предметом гражданского права являются как материальные, так и нематериальные отношения, которые в свою очередь делятся на личные отношения, связанные с имущественными, и личные отношения не связаны с имущественными, корпоративные отношения, информационные отношения, организационные отношения.

Принципы гражданского права делятся на общеправовые (принцип верховенства права, принцип пропорциональности, принцип правовой определенности), отраслевые (принципы, определенные в статье 3 Гражданского кодекса, и принцип диспозитивности), а также институциональные (принципы права собственности, принципы обязательственного права, принципы осуществления и защиты гражданских прав, принципы права интеллектуальной собственности).

Метод гражданского права следует из специфики статуса субъектов (юридическое равенство субъектов), специфики формирования правовых связей (принципы диспозитивности), специфики юридических фактов (акты правомерной деятельности) и специфики санкций (имущественная ответственность, имущественные санкции).