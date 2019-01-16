Сегодня 20 января 2019 года, 05:12

McDonald's теряет право на Big Mac в ЕС из-за иска небольшого конкурента

Компания McDonald's потеряла право на использование товарного знака Big Mac в Европе.

Как сообщает Stuff.co.nz, такое решение приняло бюро Европейского союза по вопросам интеллектуальной собственности (EUIPO).

По сути, битву против мирового гиганта выиграла ирландская сеть фастфуда Supermac's, у которой было всего чуть более 100 торговых точек в Ирландии и Северной Ирландии.

При всем желании расширить сеть за счет других стран ЕС ирландцы не могли это сделать. McDonald's блокировал расширение, утверждая, что покупатели будут путать названия Big Mac и Supermac's.

В итоге ирландцы подали иск против американцев и победили. Основатель сети Supermac's Патрик Макдона назвал решение EUIPO знаменательной для всего мира победой малого бизнеса, сравнив ее с триумфом Давида над Голиафом.

Интересно, что Supermac's выиграл бой у McDonald's в тот же день, когда решалась судьба Brexit.

Патрик Макдона оказался противником выхода Великобритании из ЕС, заявив, что победа его компании еще раз доказала ценность членства Великобритании в ЕС, куда британцы пока еще могут обратиться за справедливостью.