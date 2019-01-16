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«Сергей Козьяков и Партнеры» — советник государства Украина по делу об убийстве итальянского журналиста

16 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

АФ «Сергей Козьяков и Партнеры» выступает советником государства Украина по делу об убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле. Об этом фирма сообщает на странице в Facebook.

Команда АФ «Сергей Козьяков и Партнеры» совместно с итальянскими партнерами — юридической фирмой Legance Avvocati Associati защищает интересы Украины в деле по гражданскому иску к государству Украина родственников итальянского журналиста Андреа Рокелле, погибшего в г.Славянске во время боевых действий с участием незаконных военных формирований, поддерживаемых РФ. Такой иск был подан в суд г.Павиа (Италия) в рамках уголовного производства против украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Усилия советников направлены на обеспечение полноценного и всестороннего рассмотрения итальянским судом действительных обстоятельств дела, оправдание в суде украинского военнослужащего и защиту интересов государства Украина.

Как стало известно, команда АФ «Сергей Козьяков и Партнеры» совместно с голландскими партнерами — ЮФ Bergh Stoop & Sanders — также представляет интересы государства Украина в деле против четырех крымских музеев о возвращении «скифского золота». Данные музеи после оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией фактически были переподчинены Кремлю. Решение суда первой инстанции принято в пользу государства Украина. Сейчас дело находится на стадии апелляционного пересмотра.

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