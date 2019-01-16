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В пользу работников за год удалось взыскать почти 0,5 млрд грн задолженности по зарплате — Минюст

16 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Благодаря эффективной работе государственных исполнителей Министерства юстиции Украины с предприятиями-должниками в 2018 году удалось вернуть работникам более 460 млн грн долгов по зарплате. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт министерства.

«Более 38 000 украинских работников, которые годами, а иногда и десятилетиями не видели денег, наконец получили заработанное в полном объеме. Это тот результат, который возвращает веру граждан в Украину, в способность государства защитить их права», — сказал глава Минюста.

Он отметил, что проблема невыплаты зарплат существовала десятилетиями, но на нее государственные органы не обращали внимания.

«По нашей инициативе было принято решение запустить публичный реестр предприятий-должников, были созданы специальные исполнительные группы, а в каждом регионе заработали штабы по координации, мониторингу и контролю за исполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании задолженности по заработной плате. Каждый исполнитель получил новую технологическую карту, где четко и пошагово зафиксированы его шаги для обеспечения возврата зарплат работникам», — отметил министр юстиции.

По его словам, работа в этом направлении не будет останавливаться и продолжится до тех пор, пока будет существовать проблема невыплаты зарплат.

«В настоящее время на исполнении в органах ГИС находится 17 900 исполнительных документов о взыскании задолженности по зарплате на сумму 567 млн гривен. Это тот фронт работ, на котором мы сосредоточимся в 2019 году. Наша задача — обеспечить справедливость: каждая заработанная украинским работником копейка должна быть выплачена», — резюмировал Павел Петренко.

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