Сегодня 20 января 2019 года, 05:12

В британском парламенте обсуждают отсрочку Brexit

В парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что в Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit. По данным Reuters, вечером во вторник министры британского правительства сообщили лидерам деловых кругов о том, что законодатели готовят ходатайство об отсрочке введения статьи 50, регламентирующей выход из ЕС, в действие.

Напомним: вчера Палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.

После голосования стало известно, что оппозиция в британском парламенте инициирует голосование за недоверие правительству г-жи Мэй. В то же время г-жа Мэй подчеркнула, что не собирается уходить в отставку. Кроме того, бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон может инициировать новые переговоры о Brexit.

«Теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах сделки получше», — добавил он.