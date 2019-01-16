В британском парламенте обсуждают отсрочку Brexit

В парламенте Великобритании готовится законопроект об отсрочке выхода из Европейского Союза (Brexit). Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что в Лейбористской партии накануне заявили о большой вероятности того, что Лондону придется просить ЕС отложить дату Brexit. По данным Reuters, вечером во вторник министры британского правительства сообщили лидерам деловых кругов о том, что законодатели готовят ходатайство об отсрочке введения статьи 50, регламентирующей выход из ЕС, в действие.
Напомним: вчера Палата общин британского парламента отклонила план выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit), который ранее с Брюсселем согласовала премьер-министр Тереза Мэй.
После голосования стало известно, что оппозиция в британском парламенте инициирует голосование за недоверие правительству г-жи Мэй. В то же время г-жа Мэй подчеркнула, что не собирается уходить в отставку. Кроме того, бывший глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что Лондон может инициировать новые переговоры о Brexit.
«Теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах сделки получше», — добавил он.
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