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Киев: семьям погибших участников АТО предлагают выдавать деньги вместо земли

16 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты поддержали проект решения, который предусматривает предоставление материальной выплаты семьям погибших киевлян — участников АТО вместо земли.

Об этом говорится на сайте Киевсовета.

В мэрии объясняют: сегодня в столице ограничены земельные запасы, поэтому органы исполнительной власти и местного самоуправления не в состоянии удовлетворить необходимые потребности в получении земельных участков. Таким образом, семьи погибших киевлян — участников АТО смогут выбирать: земля в городе, гарантированная им государством, или же материальная помощь. Предусматривается выплата в размере 400 прожиточных минимумов. По состоянию на 1 декабря 2018 года это составляло 768 000 гривен.

«Сегодня в городе насчитывается 363 семьи погибших киевлян — участников АТО. 142 из них уже получили земельные участки. Удовлетворить законное право остальных для столицы крайне сложно. Поэтому мы предлагаем денежную компенсацию. Люди сами будут выбирать, куда им лучше направить эти средства: купить землю или квартиру. Более того, не все из 142 семей, которые получили участки, имеют возможность их обустроить. Поэтому они могут передать землю в коммунальную собственность города, а взамен получить денежную помощь», — подчеркнул председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам градостроительства Александр Мищенко.

Реализация проекта решения будет осуществляться за счет средств бюджета города, предусмотренных в городской целевой программе «Забота. Навстречу киевлянам» на 2019—2021 годы.

Предполагается, что рассматривать вопросы, связанные с выплатой материальной помощи, будет специальная комиссия, работающая при каждой райгосадминистрации столицы.

Соответствующий проект решения должны рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

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