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Власти США обвинили украинского хакера во взломе базы SEC

16 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Власти США выдвинули обвинения украинскому хакеру и нескольким другим в связи с их предполагаемой ролью в схеме обмена непубличными корпоративными доходами, полученными путем проникновения в базу данных Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Как сообщает Reuters, в сентябре 2017 года комиссия заявила об обнаружении взлома своей корпоративной базы данных Edgar, используемой публично торгуемыми компаниями, управляющими капиталом.

Власти заявили, что 27-летний Александр Еременко из Киева и другие его сообщники получили тысячи «тестовых заявок», в том числе примерно 157 объявлений о доходах, взломав Edgar через литовский сервер, а затем поделились ими с сетью трейдеров.

По данным SEC, эти трейдеры, состоящие из восьми человек и компаний в США, России и Украине, затем получили незаконную прибыль в размере более 4,1 млн долларов США, торгуя взломанной информацией в период с мая по октябрь 2016 года.

В обвинительном акте из 16 пунктов, поданном в окружной суд США в Ньюарке, штат Нью-Джерси, Министерство юстиции США обвинило Александра Еременко и Артема Радченко, еще одного украинского гражданина, который, по его словам, привлекал трейдеров к незаконной деятельности, в компьютерном мошенничестве и других преступлениях.

SEC подала соответствующие гражданские обвинения против Еременко и еще восьми подозреваемых.

Согласно судебным документам, Еременко находится на свободе с момента предъявления ему в 2015 году уголовного обвинения в краже более 150 тыс. закрытых корпоративных пресс-релизов от дистрибьюторов Business Wire, Marketwired и PR Newswire.

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