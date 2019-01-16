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НПУ указала, в каком размере частный нотариус должен уплатить ЕСВ

16 января 2019 года Источник:Юридическая Практика

Нотариальная палата Украины информирует частных нотариусов об особенностях уплаты единого социального взноса (ЕСВ), в том числе за четвертый квартал 2018 года. Соответствующая информация опубликована на сайте НПУ.

Комиссией НПУ по аналитически-методическому обеспечению нотариальной деятельности подготовлено информационное письмо «Об отдельных вопросах уплаты частными нотариусами как самозанятыми лицами единого социального взноса», с которым можно ознакомиться на «Нотариальной платформе» в разделе «Единая нотариальная практика» («Информационные письма НПУ»). Документ доступен по ссылке.

В письме указано следующее:

- частный нотариус должен обязательно уплатить ЕСВ за 4-й квартал 2018 года в сумме не менее 2457,18 грн до 20 января 2019 года;

- окончательный расчет по начислению и уплате ЕСВ лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность, осуществляется до 1 мая 2019 года.

Такие выводы сделаны, исходя из письма Государственной фискальной службы Украины от 9 января 2019 года, полученного на запрос Нотариальной палаты Украины.

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