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Валентина Кудер и Роже Аниэль: рецепт банкротства по-французски

Международным опытом арбитражного управления поделились со слушателями Lеgal High School Роже Аниэль — судья по банкротству в отставке (Франция), член дисциплинарной и квалификационной комиссий арбитражных управляющих, международный эксперт проекта ЕС «ПРАВО-Justice», и Валентина Кудер — адвокат (Франция), член Национального совета адвокатов Франции, эксперт по вопросам банкротства Совета адвокатов.

По словам французских лекторов, единого законодательства о банкротстве во Франции не существует, хотя есть целый ряд нормативных документов, которые обусловливают поведение банкрота и процедуры, связанные с банкротством. Во Франции под термином «юридическое лицо, находящееся в трудном положении» понимается лицо, не способное исполнить свои финансовые обязательства в сложившихся условиях. В случае наступления тяжелого финансового положения руководитель предприятия может прибегнуть к процедуре, которая поможет выйти из затруднительной ситуации.

Есть возможность принятия предварительных мер профилактики во избежание возможного банкротства. Существуют два вида превентивных процедур: аd hoc — привлечение специалистов для проведения переговоров с кредиторами с целью нахождения выхода из сложившейся ситуации и примирение с привлечением специально назначенного лица — арбитражного управляющего (процедура занимает около четырех месяцев плюс месяц на формализацию решения).

Но есть и еще один вид — гарантийная процедура, которая применяется в случаях, когда предприятие находится на грани банкротства. В таком случае арбитражный управляющий, как правило, не назначается.

Цель всех этих процедур — не допустить банкротства предприятия и реорганизовать его таким образом, чтобы оно в дальнейшем могло рассчитаться с долгами.

Если финансовые трудности у юрлица уже наступили, решается вопрос о внешнем управлении (санации) или ликвидации юридического лица. В рамках санации назначается арбитражный управляющий и представитель кредиторов. Назначенные лица наблюдают за деятельностью предприятия, выплата задолженности на период санации замораживается. По результатам наблюдения должник должен представить план реорганизации, который позволит рассчитаться с долгами в течение десяти лет.

Если задолженность погасить невозможно, используется другой вариант — продажа (не ликвидация) предприятия, средства от которой распределяются между кредиторами. Когда долгов слишком много, выдается судебный приказ о начале процедуры ликвидации. В этом случае назначают ликвидатора, который занимается продажей имущество, а вырученные средства распределяют между кредиторами.

Сложность этой процедуры в установлении баланса интересов кредиторов и должников. «Во Франции при решении таких дел максимально стараются сохранить предприятие и рабочие места, но интересы кредиторов также не остаются без внимания», — подчеркнула Валентина Кудер.

Инициировать процедуру банкротства могут сами должники, для этого они обязаны в течение 45 дней обратиться в суд. Инициаторами процедуры банкротства могут выступать и кредиторы или работники компании, но при этом они должны доказать, что должник не в состоянии рассчитаться с кредиторами. Если никто перечисленных субъектов не стал инициировать банкротство, это может сделать прокуратура.

После начала процедуры банкротства должник обязан составить перечень кредиторов и предоставить его арбитражному управляющему. Этот список передается и кредиторам: они должны подтвердить точность сведений и в течение двух месяцев направить свои требования в суд. Затем должник ознакомляется с поправками кредиторов, чтобы убедиться в справедливости требований и правильном указании суммы задолженности.

После этого документы передаются в суд, назначается судья, который следит за соблюдением процедуры банкротства. Суд может выступить с предложением об утверждении плана санации или ликвидации — в зависимости от ситуации. Порядок погашения долгов перед кредиторами четко прописан в хозяйственном кодексе, первоочередное право на выплату задолженности имеют работники предприятия, затем — государственные органы, за ними — обеспеченные кредиторы и только потом — все остальные.

К руководителю предприятия-банкрота могут применяться определенные санкции, за исключением случаев наступления чрезвычайных обстоятельств. Руководитель может нести гражданскую (финансовую) или уголовную ответственность (применяется по инициативе прокурора или пострадавших кредиторов, если, например, руководитель использовал средства предприятия в личных целях, инициировал фиктивное банкротство или сознательно довел предприятие до банкротства).