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О роли средств массовой информации в ходе банкротства рассказал Владимир Бойко

20 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Лекция главы департамента коммуникации ЮФ Ario Law Firm Владимира Бойко была посвящена информационному сопровождению дел о банкротстве. По словам спикера, дела о банкротстве, как правило, не являются публичными, однако Кодекс по процедурам банкротства предусматривает абсолютную прозрачность процедур, и эпоха «тихих» банкротств постепенно уходит в прошлое.

Говоря о роли информации во время процедуры банкротства, лектор привел несколько примеров из истории, когда благодаря своевременному обнародованию информации удалось не допустить заключения многомиллионных, но не совсем честных сделок.

Кому же нужна коммуникация со СМИ в процессе банкротства и зачем? Нужна всем сторонам по делу. Главным препятствием для коммуникации лектор считает убеждение широкой общественности, что банкротство — это скучный, длительный и непонятный процесс. Пока не хватает профессионалов, которые могли бы доступно осветить такую проблему в СМИ.

По мнению лектора, не только действия заинтересованных лиц, но и поведение судьи, принимающего решения по делам о банкротстве, зависит от того, освещается ли процесс в СМИ. «В некоторых случаях роль СМИ обеспечивает 40% успеха дела. Задача юристов — объяснить журналистам, что происходит и почему это важно», — подчеркнул Владимир Бойко.

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