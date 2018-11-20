Сегодня 20 ноября 2018 года, 22:33

О том, как реализовать имущество должника, рассказал слушателям LHS Виктор Вишнев

Теме ликвидации и реализации имущества должника была посвящена лекция генерального директора ГП «СЕТАМ» Виктора Вишнева. Он рассказал слушателям Lеgal High School об истории предприятия, его целях и задачах, а также о ситуации, которая сложилась в отрасли. По официальным данным, вследствие коррупционной процедуры реализации арестованного имущества недополучены средства в сумме 1 млрд грн. Именно для предотвращения таких случаев было создано государственное предприятие «СЕТАМ» и введен институт электронных торгов имуществом должников.

Теперь торги происходят прозрачно, что является гарантией не только лучшей цены продажи, но и сохранения средств потенциального покупателя. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться и внести определенную сумму гарантированного взноса. Далее происходят собственно торги, в результате которых определяется победитель. Торги могут проводиться по разным методикам: как открыто (английский либо голландский аукцион), так и посредством использования механизма sealed bid.

С целью защиты участников торгов и обеспечения доверия к процедуре ГП «СЕТАМ» приняло участие в пилотном проекте Кабинета Министров Украины по разработке технического решения для внедрения технологии блокчейн в систему «СЕТАМ». Теперь участники торгов могут быть уверены в том, что вмешательство в процесс электронных торгов невозможно.

По мнению лектора, механизм блокчейн наиболее оптимален для проведения торгов по реализации имущества в процедуре банкротства или арестованных активов. Если до внедрения такой технологии стоимость актива в процессе торгов возрастала на 12%, то теперь на 18%. Этот прирост — результат доверия клиентов.

Кроме того, ГП «СЕТАМ» сотрудничает с украинскими банками, помогая им избавиться от непрофильных активов. А также в рамках сотрудничества с Госгеокадастром продает с помощью системы блокчейн права на земельные участки.

«Показателем успешности реформы системы банкротства является количество центов на вложенный доллар, которые получит инвестор обанкротившегося предприятия. Сейчас это показатель меньше 10. Если мы достигнем 20–30, это уже будет успехом», — подчеркнул Виктор Вишнев.

В завершение лекции спикер ответил на многочисленные вопросы слушателей.