Сегодня 20 ноября 2018 года, 19:08

О новеллах относительно распоряжения имуществом должника в контексте проекта Кодекса по процедурам банкротства рассказал Юрий Моисеев

Спецкурс от разработчиков нового Кодекса по процедурам банкротства «Банкротство по-новому» открыл лекцией на тему «Распоряжение имуществом должника» директор Департамента по вопросам судебной работы и банкротства Министерства юстиции Украины Юрий Моисеев.

Он напомнил, что в принятом Кодексе по процедурам банкротства устанавливаются определенные особенности внешнего управления имуществом должников. Что изменилось? Концептуально нормы относительно распоряжения имуществом должника не изменились. По мнению лектора, процедура распоряжения имуществом является подготовительной процедурой к процессу санации или восстановления платежеспособности.

Существующая сейчас процедура предусматривает такое процессуальное действие, как принятие заявления о возбуждении дела о банкротстве, в новой редакции о таком действии не говорится. Согласно Кодексу процедура распоряжения имуществом может длиться до 170 дней (раньше было 115 дней плюс возможное продление на два месяца). По мнению лектора, этого срока вполне достаточно для выполнения всех процессуальных действий, при этом его продление не предусмотрено.

К обязательствам распорядителя имущества относятся, в частности, рассмотрение требований кредиторов, оценка финансового состояния должника. В соответствии с действующей редакции закона о банкротстве распорядитель организует инвентаризацию имущества, в Кодексе по процедурам банкротства прямо указано, что распорядитель обязан в течение двух месяцев (максимум 90 дней) провести инвентаризацию, выявляя излишки или недостачу имущества.

Лектор отметил, что когда Кодекс по процедурам банкротства вступит в силу, для полноценного его применения потребуется еще принятие соответствующих подзаконных актов.

Процедура установления лиц — кредиторов по делу о банкротстве осталась практически без изменений: они на протяжении месяца должны подать заявления о своих требованиях, а арбитражный управляющий в течение десяти дней обязан рассмотреть эти заявления. Результаты рассмотрения заявлений с требованиями кредиторов распорядитель имущества подает в суд и информирует о них кредиторов. Однако теперь арбитражный управляющий не будет подавать на утверждение в суд составленный реестр требований кредиторов.

Согласно действующей редакции закона о банкротстве кредитор мог отказаться от своих требований полностью или частично. В новой редакции предусмотрено право кредитора на частичный отказ от обеспечения требований.

Если раньше собрания кредиторов должны были проводиться по адресу регистрации должника, то в соответствии с Кодексом по процедурам банкротства кредиторы вправе самостоятельно определять место проведения собрания. На собрании кредиторы решают вопрос, какую процедуру применять: санации или ликвидации — и оформляют свое решение протоколом.

«Отныне сразу после принятия решения о санации должен быть утвержден план проведения этой процедуры», — подчеркнул Юрий Моисеев.