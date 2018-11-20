Сегодня 20 ноября 2018 года, 19:07

Как судье защититься от обвинений в принятии заведомо неправосудных решений, рассказал Дмитрий Паламарчук

Адвокат Дмитрий Паламарчук рассказал слушателям Lеgal High School об особенностях применения статьи 375 Уголовного кодекса, которая касается принятия судьями заведомо неправосудного решения, определения или постановления. По его словам, в 2014 году были открыты 220 уголовных производств по этой статье, правда, половину из них тут же закрыли, а до суда дошли только 44 дела, в 2015 году — открыты 206 уголовных производств, из них 66 материалов направлены в суд. В 2018 году в Единый государственный реестр внесено 287 сведений о совершении действий, ответственность за которые предусмотрена статьей 375 Уголовного кодекса Украины.

По словам лектора, проблема связана и с вручением подозрения судье — по закону это может сделать только Генеральный прокурор или его заместитель. В то же время в производстве находится более 700 подобных дел.

По словам Дмитрия Паламарчука, сроки досудебного расследования по статье 375 Уголовного кодекса не ограничены, именно поэтому расследования по таким делам могут длиться годами, что является в том числе и способом давления на судью. Начало досудебного расследования начинается с момента внесения сведений в ЕРДР, и с этого же момента начитаются следственные действия — обыски, выемка документов и т.п.

Что делать в таком случае судье, как обжаловать действия следователей, если обвинение еще не предъявлено? Лектор советует квалифицировать эти действия по статье 376 Уголовного кодекса как вмешательство в деятельность судьи с целью препятствования исполнению им служебных обязанностей или по статье 372 Уголовного кодекса — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Лектор рассказал, в чем отличия непреднамеренной ошибки судьи (вследствие введения в заблуждение материалами дела) и преднамеренной ошибки и как это доказать в суде. Также были рассмотрены тактики судебной защиты судей, против которых выдвинуто обвинение по статье 375 Уголовного кодекса.

Что касается применения части второй статьи 375 Уголовного кодекса, то, как подчеркнул Дмитрий Паламарчук, особо тяжкими последствиями считаются смерть или болезнь подсудимого вследствие вынесения неправомерного решения.

Слушатели Lеgal High School активно участвовали в обсуждении темы, приводя в пример случаи из собственной практики.