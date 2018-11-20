Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2018 года, 19:07

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Как судье защититься от обвинений в принятии заведомо неправосудных решений, рассказал Дмитрий Паламарчук

20 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Адвокат Дмитрий Паламарчук рассказал слушателям Lеgal High School об особенностях применения статьи 375 Уголовного кодекса, которая касается принятия судьями заведомо неправосудного решения, определения или постановления. По его словам, в 2014 году были открыты 220 уголовных производств по этой статье, правда, половину из них тут же закрыли, а до суда дошли только 44 дела, в 2015 году — открыты 206 уголовных производств, из них 66 материалов направлены в суд. В 2018 году в Единый государственный реестр внесено 287 сведений о совершении действий, ответственность за которые предусмотрена статьей 375 Уголовного кодекса Украины.

По словам лектора, проблема связана и с вручением подозрения судье — по закону это может сделать только Генеральный прокурор или его заместитель. В то же время в производстве находится более 700 подобных дел.

По словам Дмитрия Паламарчука, сроки досудебного расследования по статье 375 Уголовного кодекса не ограничены, именно поэтому расследования по таким делам могут длиться годами, что является в том числе и способом давления на судью. Начало досудебного расследования начинается с момента внесения сведений в ЕРДР, и с этого же момента начитаются следственные действия — обыски, выемка документов и т.п.

Что делать в таком случае судье, как обжаловать действия следователей, если обвинение еще не предъявлено? Лектор советует квалифицировать эти действия по статье 376 Уголовного кодекса как вмешательство в деятельность судьи с целью препятствования исполнению им служебных обязанностей или по статье 372 Уголовного кодекса — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Лектор рассказал, в чем отличия непреднамеренной ошибки судьи (вследствие введения в заблуждение материалами дела) и преднамеренной ошибки и как это доказать в суде. Также были рассмотрены тактики судебной защиты судей, против которых выдвинуто обвинение по статье 375 Уголовного кодекса.

Что касается применения части второй статьи 375 Уголовного кодекса, то, как подчеркнул Дмитрий Паламарчук, особо тяжкими последствиями считаются смерть или болезнь подсудимого вследствие вынесения неправомерного решения.

Слушатели Lеgal High School активно участвовали в обсуждении темы, приводя в пример случаи из собственной практики.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 47 (1091) от 20/11/18 Свежий номер

Трудовое право

№ 47 (1091)
Государство и юристы

Украшение строптивого

Конспект

Разговорный штиль

Отрасли практики

Разрешить сомнения

Тема номера:

Признаться с трудом

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

«Співпраця між бізнесом і Держпраці можлива», – результати круглого столу у Львові

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

Воркшоп от ADER HABER: Law, Retail & More

8-th KyivCriminalLawForum

АО «КМ Практик» выступило партнером проведения круглого стола «Актуальные проблемы хозяйственного права и процесса»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом