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Сегодня 20 ноября 2018 года, 19:07

Завтра в Киеве обсудят новый проект Закона об омбудсмене

В Киеве в ходе круглого стола презентуют доработанный проект Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека».

Мероприятие пройдет 21 ноября 2018 года в 10.00 по адресу г.Киев, ул.Институтская, 21/8, Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом передает сайт омбудсмена.

Во время круглого стола планируется обсуждение нового законопроекта «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», разработанного в том числе с участием литовских экспертов проекта ЕС Twinning Ombudsman.

В частности, законопроектом предусматривается повышение эффективности процедуры рассмотрения жалоб путем уточнения, упрощения и гармонизации правовых норм для расследования индивидуальных жалоб, а также усиление институционального потенциала путем установления более четких и прозрачных отношений с украинским парламентом и судебными органами власти.

Программа мероприятия доступна по ссылке

Проект изменений в Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» можно прочитать по ссылке

С рекомендациями экспертов проекта ЕС Twinning по приведению национальной нормативно-правовой базы в соответствие с лучшей практикой ЕС в области прав человека можно ознакомиться по ссылке.