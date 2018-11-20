В Киеве в ходе круглого стола презентуют доработанный проект Закона «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека».
Мероприятие пройдет 21 ноября 2018 года в 10.00 по адресу г.Киев, ул.Институтская, 21/8, Офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. Об этом передает сайт омбудсмена.
Во время круглого стола планируется обсуждение нового законопроекта «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», разработанного в том числе с участием литовских экспертов проекта ЕС Twinning Ombudsman.
В частности, законопроектом предусматривается повышение эффективности процедуры рассмотрения жалоб путем уточнения, упрощения и гармонизации правовых норм для расследования индивидуальных жалоб, а также усиление институционального потенциала путем установления более четких и прозрачных отношений с украинским парламентом и судебными органами власти.
Программа мероприятия доступна по ссылке
Проект изменений в Закон Украины «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека» можно прочитать по ссылке
С рекомендациями экспертов проекта ЕС Twinning по приведению национальной нормативно-правовой базы в соответствие с лучшей практикой ЕС в области прав человека можно ознакомиться по ссылке.
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