Сегодня 20 ноября 2018 года, 19:07

О том, как отличить преступление против правосудия от преступления, совершенного на бытовой почве, рассказал Андрей Чехонадский

О проблеме квалификации действий против судьи как специального объекта рассказал слушателям Lеgal High School руководитель группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп», адвокат Андрей Чехонадский. Он сосредоточил внимание слушателей на том, может ли преступление против судьи быть квалифицировано по статье, касающейся преступлений, совершенных на бытовой почве, и привел такие статьи Уголовного кодекса.

Уничтожение или повреждение имущества (в частности, автомобилей) судей — достаточно распространенное явление. Таким образом участники судебного слушания выражают свое отношение к справедливости приговора. Лектор считает, что в таком случае главное — доказать, что целью преступления было повреждение имущества именно судьи. Ведь ограбление квартиры также можно квалифицировать по статье 378 как месть за принципиальную позицию судьи, хотя, скорее всего, такое преступление будет квалифицировано следственным судьей по статье 185 Уголовного кодекса.

По данным сайта ВСП, досудебные расследования по статьям 376, 377–379 Уголовного кодекса Украины начались после того, как судей обязали сообщать о вмешательстве в деятельность суда в течение пяти дней после даты совершения правонарушения. Сайт фиксирует разнообразные формы вмешательства, в том числе и курьезные: от жалобы на взлом мобильного телефона, с которой обратился один из судей Верховного Суда, вплоть до угроз санкций судье и членам его семьи со стороны правоохранительных органов Российской Федерации.

Проблемой является и подследственность дел по статьям 376, 377–379. Такими делами занимается специальное управление НАБУ.

В подтверждение указанных тезисов лектор привел примеры из собственной адвокатской практики, представил анализ судебных решений, связанных с уголовными делами по статьям 376, 377-379, а также ответил на вопросы слушателей.