Сегодня 20 ноября 2018 года, 17:25

Спикеры Киевского налогового форума обсудили реформирование и сервисы столичной ГФС

Электронизация сервисов ГФС — первая и главная тема обсуждения на Киевском налоговом форуме. «Мы должны обеспечить онлайн-связь с плательщиками налогов», — заявила Людмила Демченко, начальник Главного управления ГФС Киева. Как показало проведенное исследование, плательщики налогов хотят быстрого обслуживания, понимания предоставленных им консультаций и надлежащего уровня их составления соответствующими специалистами.

Народный депутат Украины Нина Южанина отметила, что огромным шагом вперед стала ликвидация десяти юридических лиц и создание сервисных центров — фронт-офисов на местах районных инспекций. Внедрение электронных сервисов также обеспечит стопроцентное получение налогоплательщиками уведомлений-решений.

По словам и.о. председателя ГФС Украины Александра Власова, самый младший специалист в ІТ-отрасли получает 1,5 тыс. долларов США. Недавно принятый Закон Украины «Об оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины и законодательном введении механизма «единого окна» на таможне» содержит норму, в соответствии с которой сотрудник ІТ-отрасли, осуществляющий разработку программного обеспечения по внедрению «единого окна» на границе, будет получать около 1250 долларов США. К сожалению, в налоговом законодательстве такой нормы не существует.

Результаты работы налоговых органов в количественном измерении представила директор Департамента обслуживания плательщиков ГФС Украины Наталия Калениченко. Как отметила спикер, в Украине действуют 462 центра обслуживания плательщиков налогов, ГФС Украины предоставляет наибольшее количество административных услуг — 128. Г-жа Калениченко также рассказала об успехах в вопросе использования плательщиками налогов электронного кабинета (персональное автоматизированное рабочее место налогоплательщика). Электронный кабинет в полном объеме функционирует всего один год, и сейчас таким сервисом пользуются миллионы налогоплательщиков, подчеркнула спикер. «Часто у нас спрашивают, существует ли возможность пользоваться электронным кабинетом из другой точки мира? Отвечу: наши налогоплательщики могут заходить в электронный кабинет из 80 стран мира», — сказала г-жа Калениченко.

В завершение дискуссии президент ЮК Jurimex, эксперт TaxLink Данил Гетманцев рассказал о последних шагах правительства на пути имплементации международных стандартов налогообложения в украинское законодательство, в частности, о законопроекте Министерства финансов Украины по внедрению плана действий BEPS в Украине.