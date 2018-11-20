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Трудовые споры будут рассматриваться в еще одном суде — член ВККС Сергей Прилипко

20 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Вскоре трудовые споры будут рассматриваться в судах четырех различных юрисдикций. Об этом заявил член Высшей квалификационной комиссии судей Украины, профессор, академик Национальной академии правовых наук, д.ю.н. Сергей Прилипко в ходе VII Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы трудового законодательства, законодательства о государственной службе и службе в правоохранительных органах». Мероприятие состоялось 16 ноября с.г. в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Самой успешной реформой последнего времени ученый и член ВККС считает судебную. По его мнению, наше государство сейчас находится на первом месте в мире по прозрачности формирования судебного корпуса. Даже представители стран с устоявшимися демократическими традициями признают, что такого широкого использования онлайн-трансляции при собеседованиях нет ни в одной юрисдикции. Как следовало из выступления, Украина опережает многие правовые системы и в других аспектах. К примеру, Украина уже создает Высший антикоррупционный суд, тогда как в мире только обсуждается создание Международного антикоррупционного суда.

Однако из-за ненадлежащего законодательного обеспечения данный процесс тормозится, отметил выступающий. Г-н Прилипко подчеркнул, что долгое время ВККС не могла объявить конкурс в Апелляционную палату Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд).

Сергей Прилипко также напомнил, что в Украине насчитывается 32 района, где нет судей, отправляющих правосудие. «Представьте, какой был бы коллапс, если бы всех судей уволили», — заявил член ВККС, напомнив, что политики предлагали пойти таким радикальным путем.

Также выступающий затронул вопрос защиты трудовых прав в судебных инстанциях. Он констатировал, что сегодня трудовые споры рассматриваются в судах разных юрисдикций. Так, правоохранители обращаются в административные суды, а работники предприятий — в суды общей юрисдикции. При этом споры с предприятиями-банкротами по поводу задолженности по заработной плате рассматривают хозяйственные суды. Член ВККС подчеркнул, что в каждой из юрисдикций установлены совершенно разные цели судопроизводства. Вскоре работники, создающие объекты интеллектуальной собственности, будут обращаться в IP-суд, заявил Сергей Прилипко. Далее участники конференции обсудили пути упрощения доступа к правосудию, в частности, посредством снижения или отмены судебного сбора.

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