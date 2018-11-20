Сегодня 20 ноября 2018 года, 15:42

Преступления против правосудия — тема лекции Александра Тананакина

Блок «Преступления против правосудия» Школы уголовной практики образовательной платформы LHS открылся лекцией адвоката АО Barristers Александра Тананакина, который рассказал о судебной практике относительно применения статей 376, 377–379 Уголовного кодекса Украины, в которых содержится перечень таких преступлений и установлена ответственность за их совершение.

Судья, если на него оказывается давление, вправе подать в Высший совет правосудия (ВСП) заявление о вмешательстве в деятельность по осуществлению правосудия или угрозах в его адрес. Подобных заявлений от судей в ВСП поступает около 100 в месяц, но реальных механизмов защиты судей нет. Что интересно: ВСП направляет такие заявления в Генпрокуратуру, но именно работники прокуратуры в большинстве случаев и оказывают давление на судей. Таким образом, круг замыкается, а судьи остается незащищенными.

«Настойчивые просьбы» силовых структур, СМС-сообщения с угрозами — еще самый мягкий способ давления. Были случаи, когда судье угрожали похищением членов его семьи, если он не вынесет нужный приговор. Или оказывалось психологическое давление — во двор судье приносили виселицу.

Если дело имеет большой общественный резонанс, давление на судью оказывают народные депутаты или общественные активисты, которые не согласны с приговором. Деятельность таких «активистов» явно координируется правоохранительными органами, что поскольку их поступки, направленные на срыв судебного заседания, никаким образом не пресекаются.

Нередки случаи, когда сторона обвинения демонстрирует свою правовую некомпетентность, поэтому не может противостоять грамотной защите адвоката. Если представитель обвинения видит, что решение будет вынесено не в его пользу, он добивается невынесения приговора вообще — посредством отвода или самоотвода судьи. А дело направляется на повторное рассмотрение. Процесс затягивается на годы, и все это время подозреваемый находится в заключении. Впоследствии он подает жалобу в ЕСПЧ, и Европейский суд его поддерживает и признает виновным суд, а не прокуратуру, оказывающую давление на судей посредством срыва судебного рассмотрения дела.

Чтобы судья не вынес оправдательный приговор, прокуратура может даже возбудить против такого принципиального судьи уголовное дело. Лектор привел примеры реальных ситуаций, связанных с непроцессуальным давлением на суд, подчеркнув, что разное видение прокурором и адвокатом норм права стимулирует обвинение судьи в получении неправомерной выгоды в случае избрания более мягкой меры пресечения. Любое решение судьи, с которым не согласно обвинение, прокурор априори считает незаконным.

Статистика давления на суд. По обвинениям разного рода в 2017 году было открыто 517 производств в отношении судей, причем до суда дошли только три дела (по результатам их рассмотрения осужден один человек, двое оправданы). В 2018 году против судей было открыто 396 уголовных производств, на рассмотрение в суд направлено только одно.

«Обращение судьи в ВСП с жалобой на давление свидетельствует о том, что этот судья — честный и смелый, однако такие жалобы дают основания сомневаться в независимости правосудия вообще», — подчеркнул Александр Тананакин.

В истории украинского правосудия последних лет удалось найти всего пять дел по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за преступления против судей. Лектор проанализировал эти дела и высказал мнение, что в одном случае речь шла не о вмешательстве в деятельность суда или посягательстве на жизнь судьи, а, скорее всего, имели место хулиганские действия, за которые виновный был осужден.

В другом случае на судью было совершено покушение группой лиц в камуфляже и балаклавах, причем подозреваемый был оправдан судом, так как нападавшего невозможно было идентифицировать. Лектор считает, что такая либеральность суда может подстрекать к дальнейшим противоправным действиям по отношению к судьям.

А вот в случае, когда отец обвиняемого в судебном заседании угрожал судье, он был осужден на два года, хотя, по мнению лектора, можно было ограничиться штрафом. С другой стороны, когда судье угрожали ножом и даже нанесли легкие телесные повреждения, виновный был осужден только на год.

Все чаще фиксируются случаи вмешательства в систему электронного документооборота суда, вследствие чего возникает много поддельных решений суда, особенно по имущественным делам. Фабрикация таких решений уже стала своеобразным бизнесом, но приговор пока вынесен только один.