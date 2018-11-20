Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2018 года, 14:00

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ААУ приглашает 21 ноября посетить мероприятие «НАРАДЧА PRO», посвященное новеллам ГПК

20 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Все желающие приглашаются на первое заседание PRO — нового судебно-дискуссионного формата открытых заседаний Комитета по судебной практики Ассоциации адвокатов Украины и органов судебной власти!

Первое заседание #НАРАДЧАPRO, посвященное применению новелл ХПК Украины в суде первой инстанции, представляет собой обсуждение:

- практических проблем определения компетентного хозяйственного суда и судьи;

- роли подготовительного заседания в процедуре доказывания «по-новому»;

- особенностей повторного судебного рассмотрения при направлении дела на новое рассмотрение или по вновь открывшимся обстоятельствам;

- практики применения института встречного обеспечения;

- старых-новых инструментов процессуальных злоупотреблений и рецептов борьбы с ними.

Судебную сторону дискуссии представят судьи Хозяйственного суда города Киева Инна Отрош, Олеся Дупляк, Вита Бондарчук, Татьяна Васильченко и Роман Бойко, адвокатское сообщество на мероприятии — Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика», Андрей Иванив, старший юрист ЮК EQUITY, Олег Громовой, управляющий партнер ЮФ GENTLS, Александр Шкелебей, управляющий партнер ESQUIRES, Александр Кравец, советник МЮФ Eterna Law Kyiv.

Сомодераторами мероприятия выступят Олег Малиневский, партнер ЮК EQUITY, председатель Комитета по судебной практики ААУ, и Вадим Босой, судья, заместитель председателя Хозяйственного суда города Киева.

Место проведения совещаний PRO: актовый зал Хозяйственного суда города Киева, ул. Б.Хмельницкого, 44б.

Участие в мероприятии бесплатное!

Для участия в мероприятии нужно пройти предварительную регистрацию https://goo.gl/EtpAmJ.

Информация в Facebook доступна по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • Antika
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

8-th KyivCriminalLawForum

АО «КМ Практик» выступило партнером проведения круглого стола «Актуальные проблемы хозяйственного права и процесса»

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом