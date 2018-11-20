ААУ приглашает 21 ноября посетить мероприятие «НАРАДЧА PRO», посвященное новеллам ГПК

Все желающие приглашаются на первое заседание PRO — нового судебно-дискуссионного формата открытых заседаний Комитета по судебной практики Ассоциации адвокатов Украины и органов судебной власти!
Первое заседание #НАРАДЧАPRO, посвященное применению новелл ХПК Украины в суде первой инстанции, представляет собой обсуждение:
- практических проблем определения компетентного хозяйственного суда и судьи;
- роли подготовительного заседания в процедуре доказывания «по-новому»;
- особенностей повторного судебного рассмотрения при направлении дела на новое рассмотрение или по вновь открывшимся обстоятельствам;
- практики применения института встречного обеспечения;
- старых-новых инструментов процессуальных злоупотреблений и рецептов борьбы с ними.
Судебную сторону дискуссии представят судьи Хозяйственного суда города Киева Инна Отрош, Олеся Дупляк, Вита Бондарчук, Татьяна Васильченко и Роман Бойко, адвокатское сообщество на мероприятии — Максим Корчагин, партнер ЮФ «Антика», Андрей Иванив, старший юрист ЮК EQUITY, Олег Громовой, управляющий партнер ЮФ GENTLS, Александр Шкелебей, управляющий партнер ESQUIRES, Александр Кравец, советник МЮФ Eterna Law Kyiv.
Сомодераторами мероприятия выступят Олег Малиневский, партнер ЮК EQUITY, председатель Комитета по судебной практики ААУ, и Вадим Босой, судья, заместитель председателя Хозяйственного суда города Киева.
Место проведения совещаний PRO: актовый зал Хозяйственного суда города Киева, ул. Б.Хмельницкого, 44б.
Участие в мероприятии бесплатное!
Для участия в мероприятии нужно пройти предварительную регистрацию https://goo.gl/EtpAmJ.
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