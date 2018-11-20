Сегодня 20 ноября 2018 года, 17:25

АМКУ заставил расторгнуть Генеральное соглашение между «МАСТЕР-АВИА» и аэропортом «Киев» (Жуляны)

На заседании Антимонопольного комитета Украины 15 ноября 2018 года принято решение, которым признано, что ООО «МАСТЕР-АВИА» и КП «Международный аэропорт« Киев» (Жуляны), заключив Генеральное соглашение о коммерческом выполнении услуг по наземному обслуживанию воздушных судов, совершили антиконкурентные согласованные действия, которые привели к ограничению конкуренции на рынке наземного обслуживания в пределах территории аэропорта «Киев» (Жуляны).

Об этом сообщается на сайте Комитета.

Нарушение заключалось в том, что согласно Генеральному соглашению ООО «МАСТЕР-АВИА» получило право выполнять отдельные функции аэропорта, в частности, от своего имени заключать соответствующие договоры (генеральные соглашения о коммерческом выполнение услуг по наземному обслуживанию) с сертифицированными хендлинговыми компаниями, то есть право допускать / не допускать / устранять других участников рынка, являющихся его конкурентами или потенциальными конкурентами, на рынке услуг по наземному обслуживанию в аэропорту.

В ходе рассмотрения дела Генеральное соглашение было расторгнуто, договоры (генеральные соглашения о коммерческом выполнение услуг по наземному обслуживанию) с сертифицированными хендлинговыми компаниями начало заключать КП «Международный аэропорт «Киев» (Жуляны), следовательно, нарушение прекращено.

На нарушителей наложен штраф:

- на КП «Международный аэропорт« Киев »(Жуляны) в размере 681 019 грн,

- на ООО «МАСТЕР-АВИА» в размере 1 801 406 грн.