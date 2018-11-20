Сегодня 20 ноября 2018 года, 14:00

Законопроект #РейдерствоСтоп: отмена «псевдоналога», взимаемого нотариусами, и лишение КП права осуществлять регистрацию

Министерство юстиции вместе с депутатами, представителями ведущих бизнес ассоциаций Офиса эффективного регулирования BRDO и Офиса Бизнес-омбудсмена разработали ряд законодательных инициатив, направленных на дальнейшее усиление борьбы с рейдерскими атаками на предприятия и имущество граждан. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Минюст и правительство уже сделали немало для борьбы с рейдерством: в 2016 году принят комплексный антирейдерский закон, при Минюсте действует Комиссия по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации, во всех регионах работают антирейдерские аграрные штабы. Однако, этого мало, ведь рейдеры постоянно находят лазейки в законодательстве для осуществления неправомерных действий. Именно поэтому мы разработали ряд новаций, которые представлены в проекте закона #РейдерствоСтоп», – отметил глава Минюста.

Новации закона призваны значительно снизить риски рейдерских захватов предприятий. Главной из них является лишение коммунальных предприятий права совершать регистрационные действия.

«К сожалению, приходится констатировать, что именно на регистраторов коммунальных предприятий поступает 90% жалоб о нарушении имущественных прав украинцев», – подчеркнул министр юстиции.

Вместе с тем, отметил он, документ предусматривает введение ряда социальных гарантий при уплате стоимости нотариальных услуг. Убирается серый «псевдоналог» в 1%, который десятилетиями взимали частные нотариусы с украинского бизнеса и украинских граждан, не имея на это никаких оснований и не направляя его в государственный бюджет.

Параллельно при совершении нотариальных действий будут установлены социальные льготы в размере 50% государственной пошлины для незащищенных слоев населения: лиц с инвалидностью, участников АТО, внутренне перемещенных лиц, детей-сирот и т.п.

Министр отметил: следующим этапом должны стать изменения в процессуальные кодексы, которые усовершенствуют процедуру обжалования.

Первый заместитель Министра юстиции Елена Сукманова в свою очередь обратила внимание на то, что с 1 января 2019 года все новые регистраторы перед назначением на должность будут обязаны сдать экзамен для того, чтобы получить ключи от реестра и иметь возможность работать в этом реестре.

«Если же регистратор будет по определенным причинам отключен от реестра за те или иные проступки, чтобы восстановить доступ, ему снова надо будет пересдавать экзамен и подтверждать свою квалификацию», – отметила первый заместитель министра юстиции.

Законопроект предусматривает, что консультанты государственных нотариусов, сотрудники территориальных управлений юстиции, в полномочия которых входит контроль в сфере нотариата, представители органов местного самоуправления, осуществляющих нотариальные действия, смогут по упрощенной процедуре получить свидетельство о праве занятия нотариальной деятельностью при условии работы в удаленных районах не менее трех лет по направлению Минюста. Таким образом может быть решен вопрос кадрового дефицита на местах.

«Это не какой-то особый статус. Это такое же государственное свидетельство. Однако для них будет условие – отработать государственным нотариусом в селах и отдаленных районных центрах, где нет специалиста, который предоставляет соответствующие услуги», – добавила она.

Кроме этого, законопроект вводит норму, согласно которой собственник земли или корпоративных прав может внести в реестр информацию о том, что все его действия и подписи должны быть нотариально заверенными.

Также в законопроекте говорится о защите права собственности на долю в уставном капитале юридического лица. То есть в случае отчуждения доли в ООО будет осуществляться обязательное установление лица, подписывающего договор (либо с помощью нотариального удостоверения договора, или с помощью электронной подписи).

По словам Председателя офиса эффективного регулирования BRDO Алексея Гончарука, предложенные изменения приведут к уменьшению серых историй с «откатами» нотариусам. От этого рынок нотариальных услуг станет только здоровее. «Угрозы уничтожения профессии мы в этой инициативе не видим», – подчеркнул Алексей Гончарук. «Минюст – один из пионеров в этом направлении, орган власти, который задает тренды, переводя административные процедуры в режим онлайн», – сказал Алексей Гончарук. По его словам, принятие этого законопроекта положительно повлияет на позиции Украины в рейтинге Doing Business по направлению «Регистрация собственности».

Заместитель бизнес-омбудсмена Ярослав Грегирчак подчеркнул, что Совет с интересом приняла участие в разработке этого законопроекта. «Мы уже давно сотрудничаем с Министерством юстиции в части имплементации системных рекомендаций по нашего отчета по борьбе с рейдерством. И этот законопроект стал еще одним шагом в данном направлении», – отметил Ярослав Грегирчак.