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Дело «Ощадбанка»: парламент не дал согласия на арест народного депутата С.Березкина

20 ноября 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Верховная Рада Украины отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «Воля народа» Станислава Березкина.

Такое решение было принято на заседании парламента 20 ноября с.г.

Представление на привлечение Березкина к ответственности озвучил Генпрокурор Юрий Луценко. Он рассказал, что САП подозревает г-на Березкина по делу о хищениях в «Ощадбанке».

По словам генпрокурора, холдинг народного депутата завладел 20 миллионами долларов США.

Г-н Березкин сравнил представление на себя с «плохим детективным романом, где есть домыслы, но нет фактов» и заявил, что НАБУ говорит неправду о присвоении им средств.

После обсуждения спикер ВР Андрей Парубий объявил, что будет ставить на голосование три вопроса отдельно – о снятии неприкосновенности, о согласии на задержание и согласии на арест.

Однако первый вопрос о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности набрал только 160 голосов. Соответственно, другие вопросы уже не ставили на голосование.

«Сообщаю Генеральному прокурору, что его представление не было поддержано в зале Верховной Рады», – сказал г-н Парубий.

Напомним, в конце 2016 года сообщалось, что государственный «Ощадбанк» отсудил у совладельцев агрохолдинга «Креатив» Юрия Давыдова и Максима Березкина, 200 миллионов долларов США. Всего Березкин и Давыдов должны «Ощадбанку» 300 миллионов долларов по фиктивным кредитам, сообщают СМИ.

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