Сегодня 20 ноября 2018 года, 15:42

СМИ: акции Nissan и Mitsubishi дешевеют на новостях об аресте главы альянса

Акции Nissan и Mitsubishi Motors дешевеют на Токийской фондовой бирже на новостях об аресте главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Цена бумаг Nissan упала на 5,45%, а Mitsubishi — на 6,85%. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,09%.

Напомним, 19 ноября господин Гон, в 2013–2016 годах занимавший пост председателя совета директоров АвтоВАЗа, был арестован в Токио по обвинению в предоставлении ложных сведений Токийской фондовой бирже. Как показала внутренняя проверка Nissan, топ-менеджер, считавшийся спасителем всех трех автоконцернов, годами занижал размер своей зарплаты в корпоративной отчетности.