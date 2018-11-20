Проект Госбюджета-2019 содержит доходы от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией

В проекте Государственного бюджета Украины на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрены дополнительные доходы от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на проект закона №9000.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что средства от «растаможки» в объеме 1 млрд грн направляются в специальный фонд государственного бюджета на финансирование выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по бюджетным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда Украины.
Эти средства планируют получить благодаря закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств» (№ 8487), принятоe Верховной Радой 8 ноября 2018 года.
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