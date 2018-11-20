Канадские украинцы возмущены возможным избранием представителя России главой Интерпола

Конгресс украинцев Канады обратился к министру общественной безопасности Канады Ралфу Гудейлу с письмом в связи с возможным избранием представителя РФ Александра Прокопчука руководителем Интерпола. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на заявление, опубликованное на официальном сайте ведомства.
Как председатель российского отделения Интерпола до 2016 года, г-н Прокопчук был непосредственно причастен к изданию большого числа «красных карточек» в отношении лиц, которых Россия преследует по политическим мотивам, включая многих украинских граждан, в оккупированном Крыму, сказано в заявлении.
Также украинцы надеются, что правительство Канады использует свое влияние на международной арене, чтобы не допустить избрания Александра Прокопчука.
Отметим, что с призывом не допустить избрания главой Интерпола представителя Российской Федерации выступил Меджлис крымскотатарского народа.
Напомним: министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также сказал, что такое назначение «является абсурдным и противоречащим духу и целям организации».
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