Сегодня 20 ноября 2018 года, 14:00

Мининфраструктуры выступило за отмену акцизного сбора и НДС при ввозе электромобилей

Министерство инфраструктуры полностью поддерживает освобождение от уплаты акцизного сбора и НДС при ввозе электромобилей в Украину. По этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает сайт ведомства.

Министр инфраструктуры отметил, что именно такой шаг является условием развития экономики и сохранения окружающей среды: «Я уверен, что это создаст предпосылки развития экономики за счет инфраструктурных проектов. Развитие электротранспорта и его инфраструктуры оказывает положительное влияние на экологию и энергетику нашей страны, а это — здоровье наших семей и повышение финансовой стабильности Украины. Вредные выбросы в городах осуществляет именно автотранспорт. Его уровень в некоторых из городов достигает 90% всех вредных выбросов. Большинство преференций для электромобилей учтены в законопроектах №8159 и №8160, которые были разработаны в стенах Мининфраструктуры. Уменьшение налоговой нагрузки создаст необходимые преимущества и дополнительную привлекательность для развития электротранспорта», — заявил Владимир Омелян.

Министр инфраструктуры подчеркнул, что законопроекты будут способствовать привлечению иностранных инвестиций: «В указанных законопроектах содержатся нормы, способствующие привлечению международных инвестиций для производства электротранспорта и его составляющих путем предоставления льгот. В этом году Мининфраструктуры совместно с «Укрэнерго» запустили проект создания национальной сети быстрых электрозарядных станций вдоль основных транспортных магистралей Украины. Это еще один путь преодоления психологического барьера для покупки электромобилей. Увеличение спроса владельцев электротранспорта на электроэнергию существенно уменьшит расходы на энергосистему и увеличит использование энергии, произведенной электростанциями ночью. Совокупный эффект от развития электротранспорта, соответствующей инфраструктуры и производства перекроет все косвенные убытки, о которых говорят «электроскептики». Присоединяйтесь к развитию электромобильности», — призвал Владимир Омелян.