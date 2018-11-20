Сопредседателя «Оппозиционного блока» исключили из фракции

Сопредседателя фракции «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и народного депутата Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной Раде Украины. Об этом в парламенте заявил сопредседатель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, передает корреспондент «РБК-Украина».
По его словам, перед пленарным заседанием Верховной Рады «Оппозиционный блок» провел заседание фракции, во время которого решили исключить Ю.Бойко и С.Левочкина.
«Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции «Оппозиционного блока», на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович», — заявил г-н Вилкул.
Напомним: ранее Бойко в комментарии «РБК-Украина» заявлял, что не намерен выходить из партии из-за участия в «Оппозиционной платформе — «За життя» (совместный проект с Вадимом Рабиновичем).
Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что Бойко стал кандидатом в Президенты от этой структуры после того, как г-н Рабинович отказался баллотироваться на пост Президента. Свое решение он объяснил тем, что «не имеет права быть арбитром в вопросах православия» из-за обострения религиозной темы в Украине.
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