Сегодня 20 ноября 2018 года, 12:17

Сопредседателя «Оппозиционного блока» исключили из фракции

Сопредседателя фракции «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и народного депутата Сергея Левочкина исключили из фракции в Верховной Раде Украины. Об этом в парламенте заявил сопредседатель «Оппозиционного блока» Александр Вилкул, передает корреспондент «РБК-Украина».

По его словам, перед пленарным заседанием Верховной Рады «Оппозиционный блок» провел заседание фракции, во время которого решили исключить Ю.Бойко и С.Левочкина.

«Хочу проинформировать, что полчаса назад завершилось заседание фракции «Оппозиционного блока», на котором из рядов фракции были исключены Бойко Юрий Анатольевич и Левочкин Сергей Владимирович», — заявил г-н Вилкул.

Напомним: ранее Бойко в комментарии «РБК-Украина» заявлял, что не намерен выходить из партии из-за участия в «Оппозиционной платформе — «За життя» (совместный проект с Вадимом Рабиновичем).

Отметим, что на прошлой неделе стало известно, что Бойко стал кандидатом в Президенты от этой структуры после того, как г-н Рабинович отказался баллотироваться на пост Президента. Свое решение он объяснил тем, что «не имеет права быть арбитром в вопросах православия» из-за обострения религиозной темы в Украине.