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В Mercure Congress Centre проходит Киевский налоговый форум-2018

20 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня утром в Mercure Congress Centre состоялось открытие Киевского налогового форума 2018 года, организованного Главным управлением Государственной фискальной службой Украины в Киеве при поддержке Киевской городской государственной администрации.

Со вступительным словом выступили начальник Главного управления ГФС в г.Киеве Людмила Демченко, Киевский городской голова Виталий Кличко, и.о. председателя ГФС Украины Александр Власов, а также народный депутат Украины Нина Южанина. Как сказала г-жа Демченко, этот форум является первым в истории мероприятием, организованным ГФС Киева. «Сегодня мы представим трехлетнюю программу по повышению налоговой культуры», — отметила спикер и добавила, что по сравнению с позапрошлым годом плательщики налогов уплатили приблизительно на 20 млрд грн больше (68 млрд грн за 10 месяцев 2018 года). Эта сумма, по словам Людмилы Демченко, равна сумме уплаченных налогов трех областей Украины.

В ходе мероприятия планируется обсуждение вопросов формирования налоговой культуры в городе Киеве (реформирование и сервисы столичной ГФС), трансфертного ценообразования в сегодняшних условиях, а также эксперты расскажут, кто, когда, как и за что должен уплачивать налоги.

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