НБУ выявил фальшивые швейцарские деньги

В Украине появились «ловко подделанные» швейцарские деньги. Об этом передает UBR.ua.
«Национальный банк изъял из оборота три банкноты по 1000 швейцарских франков образца 1998 года, сообщается в телеграмме регулятора №50-0007/61624, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Это максимальный номинал официальной валюты Швейцарии и Лихтенштейна. Если банкноты были бы подлинными, то за них можно было выручить более 84 тыс. грн», — отмечает СМИ.
В документе даже приводятся серийные номера купюр:
- 06N0125122,
- 06N0125181,
- 06N0125224.
«Фальшивки поступили в НБУ не от правоохранительных органов, как обычно, а из коммерческого банка — киевского отделения ПУМБ. Обычно купюры проходят такой путь, когда их сдают люди: сначала в финучреждение, а когда его кассиры начинают сомневаться в подлинности — на экспертизу в Нацбанк», — уточняется в новости.
Подробное описание того, как выявить фальшивку, изложено по ссылке.
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