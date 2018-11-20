Сегодня 20 ноября 2018 года, 12:17

НБУ выявил фальшивые швейцарские деньги

В Украине появились «ловко подделанные» швейцарские деньги. Об этом передает UBR.ua.

«Национальный банк изъял из оборота три банкноты по 1000 швейцарских франков образца 1998 года, сообщается в телеграмме регулятора №50-0007/61624, оказавшейся в распоряжении UBR.ua. Это максимальный номинал официальной валюты Швейцарии и Лихтенштейна. Если банкноты были бы подлинными, то за них можно было выручить более 84 тыс. грн», — отмечает СМИ.

В документе даже приводятся серийные номера купюр:

- 06N0125122,

- 06N0125181,

- 06N0125224.

«Фальшивки поступили в НБУ не от правоохранительных органов, как обычно, а из коммерческого банка — киевского отделения ПУМБ. Обычно купюры проходят такой путь, когда их сдают люди: сначала в финучреждение, а когда его кассиры начинают сомневаться в подлинности — на экспертизу в Нацбанк», — уточняется в новости.

Подробное описание того, как выявить фальшивку, изложено по ссылке.