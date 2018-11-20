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Сегодня 20 ноября 2018 года, 12:17

Германия требует от Украины закрыть сайт «Миротворец»

Германия требует от украинской стороны закрытия сайта «Миротворец». Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристоф Бургер на брифинге в Берлине в понедельник, 19 ноября 2018 года, сообщает «Укринформ», передает «Цензор.НЕТ».

«Мы решительно осуждаем этот список... Мы настаиваем на том, чтобы украинское правительство поспособствовало закрытию этого сайта», — сказал г-н Бургер.

По его словам, такая позиция Германии уже была донесена Киеву раньше.

Как известно, 11 ноября с.г. в список «Чистилище» сайта «Миротворец» был внесен бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, который тесно сотрудничает с Российской Федерацией.

Как сообщает «Миротворец», Герхард Шредер публично поддержал российскую агрессию против Украины и «по требованию своих российских хозяев попытался в очередной раз легализовать нападение России на Украину и аннексию украинского Крыма».