Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2018 года, 10:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Министру инфраструктуры вернули загранпаспорта

20 ноября 2018 года Источник:UkraNews

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, вернули загранпаспорта, изъятые в качестве меры пресечения.

Об этом сообщила «УП».

Причиной стало то, что действие меры пресечения, избранной судом для министра, завершилось 15 ноября с.г.

Избрать новую меру пресечения следствие не просило.

«Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать», — отметил г-н Омелян.

Сейчас он и его адвокаты ознакомляются с материалами дела.

Как сообщали «Українські новини», САП не намерена инициировать продление запрета на выезд Владимира Омеляна за границу.

Соломенский районный суд Киева отказался избрать меру пресечения в виде залога в сумме 5 млн гривен для г-на Омеляна и передал его на поруки министра спорта Игоря Жданова и депутата Верховной Рады Федора Бендюженко («Народный фронт»).

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
  • Antika
Пресс-релизы

АО «КМ Практик» выступило партнером проведения круглого стола «Актуальные проблемы хозяйственного права и процесса»

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом