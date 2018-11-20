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Сегодня 20 ноября 2018 года, 10:35

Министру инфраструктуры вернули загранпаспорта

Министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, вернули загранпаспорта, изъятые в качестве меры пресечения.

Об этом сообщила «УП».

Причиной стало то, что действие меры пресечения, избранной судом для министра, завершилось 15 ноября с.г.

Избрать новую меру пресечения следствие не просило.

«Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать», — отметил г-н Омелян.

Сейчас он и его адвокаты ознакомляются с материалами дела.

Как сообщали «Українські новини», САП не намерена инициировать продление запрета на выезд Владимира Омеляна за границу.

Соломенский районный суд Киева отказался избрать меру пресечения в виде залога в сумме 5 млн гривен для г-на Омеляна и передал его на поруки министра спорта Игоря Жданова и депутата Верховной Рады Федора Бендюженко («Народный фронт»).