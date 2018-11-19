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На семинаре KPMG в Украине обсудили вопросы налогового структурирования бизнеса через Нидерланды

19 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Компания KPMG в Украине провела семинар на тему «Cтруктурирование бизнеса через Нидерланды с учетом изменений налогового законодательства Украины и ЕС».

Семинар подготовили специалисты по вопросам международного налогообложения KPMG в Украине и Нидерландах: Йенс Карреман, партнер, руководитель практики международного корпоративного налогообложения и трансфертного ценообразования KPMG в Нидерландах, Александр Бобошко, директор, руководитель практики международного корпоративного налогообложения KPMG в Украине, и Рул Клейтманс, налоговый менеджер KPMG в Нидерландах.

В начале мероприятия спикеры представили общий налоговый обзор в Нидерландах, а также рассказали о том, какие выгоды с точки зрения международного налогового структурирования предоставляют Нидерланды.

По словам г-на Карремана, действует налоговый режим Innovation Box для научно-исследовательской деятельности, предусматривающий эффективную ставку корпоративного налогообложения 7%, а также вычет из базы зарплатных налогов. Режим Innovation Box условно разделяют на две группы. К первой относят льготный режим Бельгии, Королевства Нидерландов, Англии. Особенностью этой группы являются более жесткие правила льготного режима, в частности, режим не применим к приобретенным объектам интеллектуальной собственности, которые не были разработаны налогоплательщиком. Вторая группа Innovation Box, действующая на Кипре, Мальте, во Франции, применима к более широкому перечню нематериальных активов и позволяет извлечь выгоду от приобретения объектов интеллектуальной собственности. Доступны также льготный режим для бизнеса, который переводится в Нидерланды, режим групповой консолидации компании, когда группа может подавать единую налоговую отчетность, а также режим многофункциональной валюты (дает преимущество в выборе валюты, в которой компания желает подавать налоговую отчетность). Для того чтобы на доход компании распространялся режим Innovation Box, он должен подтверждаться входными билетами (сертификатом научно-исследовательской деятельности, документом о том, что интеллектуальная собственность является программным обеспечением).

Г-н Бобошко рассказал о методах и технических деталях применения льготного режима. Для того чтобы доходы, получаемые от использования объектов интеллектуальной собственности, подлежали льготному налогообложению по ставке 7%, затраты, которые показывает плательщик налогов, должны быть понесены непосредственно этой компанией (сотрудниками, которые состоят в штате компании) или отдаваться на аутсорсинг несвязанным лицам).

Спикеры упомянули об одном из налоговых режимов, именуемом Participation Exemption. Это режим освобождения от налогообложения полученных дивидендов и прибыли от продажи долей, акций дочерних компаний. Как отметил г-н Бобошко, чтобы воспользоваться этим режимом и не облагать дивиденды, полученные из Украины, голландская компания должна владеть минимум 5% долей в акционерном капитале украинской компании, при этом отсутствуют какие-либо требования относительно срока владения такими долями. Вместе с тем в соответствии с режимом Participation Exemption к компаниям выдвигается требование пройти три дополнительных теста: motive test — доказать, что компания держит доли или акции для ведения бизнеса, следующий — asset test — предполагает освобождение в том случае, если 50 и более процентов активов дочерней компании не являются пассивными, и третий тест — subject to tаx.

В завершение семинара г-н Бобошко отметил, что до вступления в силу Протокола 2018 года Нидерланды являются одной из наиболее привлекательных юрисдикций для структурирования выплат дивидендов в комбинации с топ-холдингом в ЕС — в связи с отсутствием правил СFС в Украине возможно накопление дохода на уровне топ-холдинга без налоговой утечки.

Кроме того, Нидерланды — это рентабельная юрисдикция, предлагающая большую определенность с точки зрения приемлемого уровня substance, в отличие от других юрисдикций: критерии substance определены в законодательстве (что является хорошим аргументом для украинской налоговой).

Спикеры добавили, что в случае вступления в силу Протокола 2018 года и имплементации BEPS Нидерланды станут интересной опцией для размещения холдинговых компаний с высоким уровнем substance — 5% WHT на дивиденды, возможность получить 30% ruling в отношении зарплат ключевых сотрудников.

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