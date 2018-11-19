Сегодня 19 ноября 2018 года, 19:12

LHS Opening Quiz

Все электронные приборы запрещены к использованию

Legal High School и «Юридическая практика» бросают вызов вашей компании и приглашают на первую игру LHS Opening Quiz.

Насколько ваша команда «подкована» в юридической сфере или сфере бизнеса, как ваш коллектив справится с нашими интересными вопросами? Игроки не будут всерьез «ломать голову», наши вопросы не на знания, а на логику!

Ваш мозг отдохнет от разрешения юридических задач.

Главное правило — все электронные приборы запрещены к использованию во время игры!

Дата и время проведения: 6 декабря 2018 года, начало — 18.30.

Место проведения: Legal High School, БЦ «Леонардо», ул. Владимирская, 52/17, 2-й этаж.

Условия участия

Игра состоит из 9 раундов (2,5 часа). Каждый раунд имеет свою тематику и условия. В турах есть медиавопросы с картинками, аудио- или видеорядом. Ведущий зачитывает вопрос. Задача команды — за отведенное время записать правильный ответ в бланк. В зависимости от количества предоставленных командой правильных ответов начисляются баллы.

Команда

Количество игроков от одной компании не может превышать 6 участников, команда должна быть зарегистрирована до 30 ноября, участниками игры могут быть юристы юридической компании, практикующие юристы, юрисконсульты предприятий, работники судебных учреждений, банкиры, руководители бизнеса.

Команды могут быть:

1) корпоративными (представлять одну фирму/организацию),

2) самоорганизованными (представлять различные организации).

Финансовые аспекты:

Стоимость участия команды — 6000 грн (без учета НДС).

Подробнее об условиях участия:

Коломиец Вероника, координатор игры

(050) 849-04-33, v.kolomiiets@pravo.ua