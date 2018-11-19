Запущен первый Telegram-канал об антимонопольном праве

Юридическая компания ADS Legal Group запустила первый в Украине экспертный Telegram-канал, на котором будет размещаться информация, касающаяся антимонопольного и конкурентного права.
В частности, все материалы, которые будут публиковаться на новом Telegram-канале «Монополии Украины и экономическая конкуренция» создаются на основе официальных материалов и решений Антимонопольного комитета Украины и Постоянно действующей административной коллегии АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.
А также на канале по ссылке можно будет найти анонсы интересных событий и статьи ведущих экспертов в области антимонопольного права.
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