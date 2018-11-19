Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 ноября 2018 года, 17:30

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Запущен первый Telegram-канал об антимонопольном праве

19 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая компания ADS Legal Group запустила первый в Украине экспертный Telegram-канал, на котором будет размещаться информация, касающаяся антимонопольного и конкурентного права.

В частности, все материалы, которые будут публиковаться на новом Telegram-канале «Монополии Украины и экономическая конкуренция» создаются на основе официальных материалов и решений Антимонопольного комитета Украины и Постоянно действующей административной коллегии АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок.

А также на канале по ссылке можно будет найти анонсы интересных событий и статьи ведущих экспертов в области антимонопольного права.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом