Сегодня 20 ноября 2018 года, 10:35

Министр призывает «заробитчан» декларировать доходы для обеспечения адресности при назначении субсидий

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах, для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. В противном случае «заробитчане» получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как получаемые в Украине, так и поступающие из-за рубежа. На практике происходит следующее: кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получает доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. Это происходит за счет нас с вами — налогоплательщиков в Украине», — пояснил министр социальной политики.

Он также отметил, что о налогообложении в результате декларации доходов полученных из-за границы не может идти речь, поскольку все налоги на эти доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.