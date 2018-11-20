Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 20 ноября 2018 года, 10:35

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Министр призывает «заробитчан» декларировать доходы для обеспечения адресности при назначении субсидий

20 ноября 2018 года Источник:UBR

Министр социальной политики Андрей Рева заявил о необходимости декларирования доходов тех украинских граждан, которые работают в других странах, для обеспечения принципа адресности при назначении субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

«Предложение о необходимости декларирования доходов вызвано вопросом расчета размера субсидий, а не с целью их налогообложения. В противном случае «заробитчане» получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы, как получаемые в Украине, так и поступающие из-за рубежа. На практике происходит следующее: кто живет и работает в Украине, платит налоги и ЕСВ, часто не получает субсидию, поскольку честно декларирует все доходы (именно за счет уплаченных этими людьми налогов государство предоставляет субсидии гражданам). А те, кто получает доходы из-за границы, как правило, их не декларируют при обращении за субсидией. Это происходит за счет нас с вами — налогоплательщиков в Украине», — пояснил министр социальной политики.

Он также отметил, что о налогообложении в результате декларации доходов полученных из-за границы не может идти речь, поскольку все налоги на эти доходов были уплачены в государстве пребывания, а их обложение налогом в Украине было бы двойным налогообложением.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

АО «КМ Практик» выступило партнером проведения круглого стола «Актуальные проблемы хозяйственного права и процесса»

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом