Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу уволенного работника на решение Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 22 февраля 2018 года по делу по иску данного лица к сообществу N о признании незаконным его увольнения, восстановлении на работе, взыскании заработной платы, среднемесячного заработка за время вынужденного прогула, выплате денежной компенсации и морального вреда.
Подробности сообщаются на портале судебной власти Украины.
Мотивируя свои требования, истец указал, что в обществе N работает с 27 августа 2003 года формовщиком железобетонных изделий.
17 июня 2015 года в результате рейдерского захвата администрацией предприятия был объявлен простой, вход на территорию цеха заблокирован. В результате работники не имели доступа к своим рабочим местам.
В середине января 2017 года в Тернопольском областном управлении полиции ему вернули трудовую книжку и сообщили об увольнении с работы с июня 2016 года, хотя соответствующая запись в трудовой книжке отсутствовала. Поскольку об увольнении работнику не было известно, с приказом он не был ознакомлен и профсоюз согласия на увольнение не предоставлял, работник счел указанные действия ответчика незаконными.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично: гражданин восстановлен на работе, а общество N обязано уплатить истцу более 32 тыс. грн зарплаты и среднемесячного заработка за время вынужденного прогула (всего за период с 1 октября 2015 года по 31 октября 2017 года) и компенсацию за неиспользованные отпуска. Истец обратился в апелляционный суд.
Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, а потому жалоба истца подлежит удовлетворению: взыскать с общества N в пользу Ивана М. более 52 тыс . 725 грн среднемесячного заработка за время вынужденного прогула и заработной платы (всего за период с 16 октября 2015 по 22 февраля 2018 года) и 2 тыс. грн морального вреда. Поскольку человек был восстановлен на работе и имеет право на отдых, в удовлетворении компенсации за неиспользованные отпуска следует отказать.
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