Сегодня 19 ноября 2018 года, 19:12

Работник остановившего деятельность вследствие рейдерского захвата предприятия защитил свои права

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда частично удовлетворила апелляционную жалобу уволенного работника на решение Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области от 22 февраля 2018 года по делу по иску данного лица к сообществу N о признании незаконным его увольнения, восстановлении на работе, взыскании заработной платы, среднемесячного заработка за время вынужденного прогула, выплате денежной компенсации и морального вреда.

Подробности сообщаются на портале судебной власти Украины.

Мотивируя свои требования, истец указал, что в обществе N работает с 27 августа 2003 года формовщиком железобетонных изделий.

17 июня 2015 года в результате рейдерского захвата администрацией предприятия был объявлен простой, вход на территорию цеха заблокирован. В результате работники не имели доступа к своим рабочим местам.

В середине января 2017 года в Тернопольском областном управлении полиции ему вернули трудовую книжку и сообщили об увольнении с работы с июня 2016 года, хотя соответствующая запись в трудовой книжке отсутствовала. Поскольку об увольнении работнику не было известно, с приказом он не был ознакомлен и профсоюз согласия на увольнение не предоставлял, работник счел указанные действия ответчика незаконными.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично: гражданин восстановлен на работе, а общество N обязано уплатить истцу более 32 тыс. грн зарплаты и среднемесячного заработка за время вынужденного прогула (всего за период с 1 октября 2015 года по 31 октября 2017 года) и компенсацию за неиспользованные отпуска. Истец обратился в апелляционный суд.

Коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что судом первой инстанции неправильно применены нормы материального права, а потому жалоба истца подлежит удовлетворению: взыскать с общества N в пользу Ивана М. более 52 тыс . 725 грн среднемесячного заработка за время вынужденного прогула и заработной платы (всего за период с 16 октября 2015 по 22 февраля 2018 года) и 2 тыс. грн морального вреда. Поскольку человек был восстановлен на работе и имеет право на отдых, в удовлетворении компенсации за неиспользованные отпуска следует отказать.