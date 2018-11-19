FinClub: санкции не помешали британцам скупить бонды «Газпрома»

Большую часть нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на 1 млрд евро купили инвесторы из Европы.
Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков («Газпромбанк» выступил организатором размещения вместе с JP Morgan и UniCredit).
По словам господина Шулакова, интерес к евробондам также проявили несколько инвесторов из США.
«Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%. Примечательно, что в сделку пришли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках», — рассказал вице-президент «Газпромбанка».
Он добавил, что инвесторы из Нидерландов купили 7% выпуска бондов, американцы — 5%. Еще 8% приобрели инвесторы из Швейцарии.
Доходность выпуска евробондов «Газпрома» составила 2,95%. Расчеты по сделке прошли 16 ноября.
Как заявил Денис Шулаков, размещение евробондов состоялось по оптимальной для компании цене, хотя и проводилось в условиях высокой геополитической неопределенности.
«Выпуск не просто принят инвесторами, а вышел с расчетной премией ко вторичному рынку всего в 15 базисных пунктов... К тому же первые дни торгов показали, что бонды торгуются в районе номинала, то есть компания ничего не переплатила», — отметил господин Шулаков.
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