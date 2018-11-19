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Проект соглашения с Великобританией по ее выходу из ЕС поддержан всеми государствами-членами

19 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Все страны Европейского Союза поддержали проект соглашения с Великобританией по ее выходу из ЕС, заявил главный переговорщик союза по Brexit Мишель Барнье.

«Все министры поддержали соглашение, это справедливый проект», — сказал г-н Барнье после обсуждения этой темы на заседании Совета ЕС (цитата Reuters). При этом он подчеркнул, что пока остается нерешенным вопрос о возможном продлении переходного периода после Brexit. Ранее переговорщик от ЕС предложил продлить переходный период c ранее намеченного 1 января 2021 года до конца 2022 года.

Напомним; план Brexit Великобритания и ЕС согласовали 14 ноября. Впоследствии из-за несогласия с ним в отставку ушли несколько британских политиков, в том числе министр по делам Brexit Доминик Рааб. По информации СМИ, 20 ноября может состояться голосование относительно вотума недоверия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй.

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