Сегодня 19 ноября 2018 года, 17:30

Международная платежная система TYME подала иск к НБУ

Международная платежная система TYME подала иск к НБУ о признании незаконным решения №164 от 14 июня с.г. «Об отмене регистрации международной платежной системы TYME».

В исковых требованиях компания требует обязать суд возобновить действия всех лицензий, которые были отозваны регулятором вследствие принятия незаконного решения, а также регистрацию платежной системы и всех ее участников, сообщает FinClub.

Оператором системы TYME является финансовая компания «ОМП-2013». В ноябре 2014 года ее совладельцем стал генеральный директор ИК Concorde Capital Игорь Мазепа. НБУ отобрал у компании лицензию в июне 2018 года.

«По утверждению руководства НБУ, данные решения были приняты на основании полученных от СБУ бесспорных доказательств о нарушениях платежной системой TYME требований регулятора, вследствие чего возникли риски национальной безопасности Украины», — отмечают в компании.

TYME неоднократно запрашивала данные документы для ознакомления, в том числе через адвокатские запросы. В полученных ответах от НБУ и СБУ документы предоставлены не были.

«Компания полагает, что действия СБУ и действия НБУ, в лице Якова Смолия, не находятся в правовой плоскости и носят преступный характер», — утверждают в TYME.

В 2015 году СБУ уже направляло запрос в НБУ с гораздо более серьезными обвинениями TYME, тогда НБУ в течение месяца проводил внеплановую проверку МПС TYME, обвинения СБУ не подтвердились.

Компания TYME была единственной международной небанковской платежной системой в Украине и до момента ее закрытия являлась лидером на рынке платежных систем Украины по итогам 2017 года и первого полугодия 2018-го. В начале 2018 года МПС TYME был присвоен статус социально важной платежной системы Украины, наряду с «Укрпочтой».

Решение НБУ привело к приостановлению всех бизнес-проектов TYME, а также проектов партнеров — участников МПС TYME, в том числе нерезидентов Украины, что повлекло за собой негативную реакцию миллионов пользователей различных сервисов TYME. Акционеры TYME, партнеры и участники МПС TYME, включая иностранных инвесторов, понесли значительные финансовые и репутационные потери.

«Национальный банк принял непрозрачное и противозаконное решение — данную позицию компания TYME намерена защитить в суде и привлечь НБУ к ответственности», — заявили в компании.

Как сообщал FinClub, платежная система TYME решила заработать на украинских санкциях против российских платежных систем, наладив незаконный канал денежных переводов из России. По крайней мере такой информации СБУ поверили в Нацбанке и лишили систему права работать на рынке. Тем самым регулятор дал сигнал и остальным операторам рынка — обходить санкции опасно, и трудовым мигрантам лучше не пользоваться неформальными каналами переводов.