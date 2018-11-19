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Власти Чечни требуют «сатисфакции» от создателей компьютерной игры

19 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

В Чечне не удовлетворены извинениями разработчиков настольной игры Vampire: The Masquerade, пообещавших удалить из новой части игры главу, в которой Чеченская Республика упоминалась в негативном контексте. Как заявил на пресс-конференции в Москве министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров, заявление создавшей игру компании было очень «размыто».

Об этом пишет издание «КоммерсантЪ».

«Это не извинения, это издевательства, они сделали только хуже. <...> Меры (в отношении компании-разработчика — «Ъ») стопроцентно будут», — пообещал министр (цитата по ТАСС).

Г-н Умаров назвал игру «тягчайшим оскорблением нашему народу и нашему лидеру». «И я бы хотел услышать коллег, в чем будет выражаться сатисфакция, если они собираются ее вообще приносить, о каком конкретном денежном эквиваленте (идет речь — «Ъ»), как мы дальше с этим будем жить», — добавил он.

В начале ноября вышла новая часть Vampire: The Masquerade, где утверждалось, что Чечней на самом деле управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения. В сюжете упоминался глава Чеченской Республики «султан Рамзан», который подчиняется вампирам и скрывает правду о них от российских властей.

Появление этой главы в игре вызвало возмущение ЛГБТ-сообщества и критику со стороны руководства Чеченской Республики, которое пригрозило иском создателям игры. Шведская компания — разработчик Paradox Interactive пообещала убрать из игры главу о Чечне. Она также принесла свои извинения, признав, что поступила «грубо».

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