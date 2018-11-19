Должностное лицо МОН подозревают в мошенничестве

Экс-главе студенческого самоуправления, который сейчас возглавляет одно из подразделений Министерства образования и науки Украины, объявили о подозрении в присвоении двух миллионов гривен.
Об этом сообщает прокуратура Киева.
«Сообщено о подозрении бывшему председателю Всеукраинской молодежной общественной организации «Украинская ассоциация студенческого самоуправления», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в 2013—2016 годах председатель общественной организации подавал в банковское учреждение заявления о выдаче средств для командировки студентов за границу для участия в мероприятиях и на основании этого заявления получил средства в сумме более 830 тысяч гривен.
«Допрошенные в ходе следствия студенты показали, что в командировки не ездили и указанные мероприятия вообще не проводились», — говорится в сообщении.
Кроме того, установлено, что председатель общественной организации подавал платежные поручения в банк, на основании которых с текущих счетов организации на его собственный карточный счет было перечислено более 1,2 миллиона гривен.
«Действия правонарушителя, который сейчас занимает должность руководителя одного из подразделений Министерства образования и науки Украины, квалифицированы по части 5 статьи 191 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения», — говорится в сообщении.
Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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