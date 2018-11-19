Главе компаний Nissan и Renault грозит арест — СМИ

Главе компаний Nissan и Renault Карлосу Гону грозит арест в связи с подозрениями в нарушении японского финансового законодательства, пишет газета Asahi Shimbun, не называя источников информации.
Об этом со ссылкой на «Интерфакс-Украина» сообщает «БизнесЦензор».
По данным японского издания, прокуратура Токио готовится арестовать топ-менеджера.
Акции Renault подешевели на 5,2% на торгах в Париже в понедельник после этого сообщения, передает агентство Bloomberg.
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