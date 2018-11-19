Сегодня 19 ноября 2018 года, 15:47

Львовского юриста признали виновным в злоупотреблении влиянием

Юриста проектной организации, который за подготовку пакета документов для строительства двух многоквартирных жилых домов получил 54 000 долларов США, разоблачили оперативники Управления защиты экономики во Львовской области совместно с работниками следственного управления полиции Львовщины и под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3.

Об этом сообщает издание Gal.info.

Из этой суммы 25 000 долларов США злоумышленник получил в качестве вознаграждения за влияние на принятие положительного решения должностными лицами органа местного самоуправления по согласованию градостроительных условий и ограничений для проектирования указанных объектов.

Злоумышленнику была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) и оштрафовал на 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан (25500 гривен).