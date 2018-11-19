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Одобрить внесение изменений в Конституцию относительно НАТО и ЕС парламент может на этой неделе

19 ноября 2018 года Источник:Капитал

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не исключает, что парламент на этой неделе рассмотрит изменения к Конституции Украины в связи с закреплением в законодательстве курса на интеграцию в Европейский Союз и НАТО. Это произойдет при условии, что Конституционный Суд Украины даст заключение относительно законопроекта, передает «Капитал» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«У меня есть информация, что в среду (21 ноября — ред.) Конституционный Суд уже даст вывод касательно законопроекта о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического направления развития Украины, вступления в ЕС и НАТО. Если Конституционный Суд действительно в среду примет такое решение, и будет решение комитета, тогда в четверг такой шанс может появиться», — сказал г-н Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций, комитетов и групп парламента в понедельник.

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