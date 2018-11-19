Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 19 ноября 2018 года, 14:05

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С.Кивалов призвал объединиться вокруг одного альтернативного законопроекта об адвокатуре

19 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась конференция «Адвокатура: прошлое, настоящее, будущее». В мероприятии приняли участие представители Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает сайт Ассоциации.

Открывая дискуссию, народный депутат Украины Сергей Кивалов отметил, что важно консолидировать усилия вокруг тех законодательных изменений, которые имеют поддержку внутри адвокатского сообщества, и учитывать европейские стандарты независимости профессии от государства.

«Мы должны сделать все, чтобы объединиться вокруг таких целей, и именно в связи с этим я отзываю законопроект №9055-2, который был подан мною совместно с другими народными депутатами, и прошу объединиться вокруг альтернативного законопроекта №9055-1», — сказал г-н Кивалов.

При этом народный депутат отметил, что особое беспокойство вызывают попытки государства в ходе реформы усилить влияние на адвокатуру и контролировать допуск к профессии и дисциплинарным процедурам.

«Меня удивил вывод Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, что лишением права на адвокатскую деятельность должны заниматься органы власти. Такое было только в Советском Союзе», — сказал Сергей Кивалов. Он также обратил внимание на то, что функционирование единой профессиональной организации адвокатуры, которая является регулятором профессии, — распространенная практика европейских стран. Следовательно, предлагаемая законопроектом ликвидация НААУ не может быть воспринята как положительное изменение, а полномочия региональных органов адвокатского самоуправления могут быть усилены другим способом.

Отметим, что проект закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-2 был внесен 20 сентября 2018 года и отозван 8 ноября 2018 года.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 46 (1090) от 13/11/18 Свежий номер

Энергетика

№ 46 (1090)
Государство и юристы

Лицевой расчет

Документы и аналитика

Коварный знак

Отрасли практики

Положительный шах

Тема номера:

Спорное разрешение

Архив голосованийVox Populi

Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?

Да, в перспективе это будет эффективней налогообложения прибыли

Да, но только для малого и среднего бизнеса

Нет, для государства это непозволительная роскошь

Ни один закон не искоренит такое явление, как уклонение от уплаты налогов

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами

IX All-Ukrainian Criminal Law School

Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом