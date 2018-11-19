Сегодня 19 ноября 2018 года, 14:05

С.Кивалов призвал объединиться вокруг одного альтернативного законопроекта об адвокатуре

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» состоялась конференция «Адвокатура: прошлое, настоящее, будущее». В мероприятии приняли участие представители Национальной ассоциации адвокатов Украины, сообщает сайт Ассоциации.

Открывая дискуссию, народный депутат Украины Сергей Кивалов отметил, что важно консолидировать усилия вокруг тех законодательных изменений, которые имеют поддержку внутри адвокатского сообщества, и учитывать европейские стандарты независимости профессии от государства.

«Мы должны сделать все, чтобы объединиться вокруг таких целей, и именно в связи с этим я отзываю законопроект №9055-2, который был подан мною совместно с другими народными депутатами, и прошу объединиться вокруг альтернативного законопроекта №9055-1», — сказал г-н Кивалов.

При этом народный депутат отметил, что особое беспокойство вызывают попытки государства в ходе реформы усилить влияние на адвокатуру и контролировать допуск к профессии и дисциплинарным процедурам.

«Меня удивил вывод Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, что лишением права на адвокатскую деятельность должны заниматься органы власти. Такое было только в Советском Союзе», — сказал Сергей Кивалов. Он также обратил внимание на то, что функционирование единой профессиональной организации адвокатуры, которая является регулятором профессии, — распространенная практика европейских стран. Следовательно, предлагаемая законопроектом ликвидация НААУ не может быть воспринята как положительное изменение, а полномочия региональных органов адвокатского самоуправления могут быть усилены другим способом.

Отметим, что проект закона Украины об адвокатуре и адвокатской деятельности №9055-2 был внесен 20 сентября 2018 года и отозван 8 ноября 2018 года.