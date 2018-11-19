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ГФС сообщает о задержании подполковника налоговой милиции из-за взятки

19 ноября 2018 года Источник:Юридическая Практика

Задержан подполковник налоговой милиции за вымогательство неправомерной выгоды, передает сайт Государственной фискальной службы Украины.

16 ноября с.г. сотрудниками отдела оперативного обеспечения территориальных органов ГФС восточных регионов Украины Главного управления внутренней безопасности Государственной фискальной службы Украины совместно с работниками прокуратуры Днепропетровской области и управления защиты экономики в Днепропетровской области разоблачен подполковник налоговой милиции во время получения неправомерной выгоды (часть З статьи 368 УК Украины ).

Установлено, что старший оперуполномоченный по особо важным делам оперативного управления налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области за неосуществление приостановления деятельности торговых объектов требовал от физического лица — предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 7 тыс. долларов США

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