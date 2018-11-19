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В.Янукович не сможет выступить в суде из-за травмы — защитник

19 ноября 2018 года Источник:КоммерсантЪ

Бывший президент Украины Виктор Янукович из-за госпитализации не сможет выступить в понедельник, 19 ноября, в Оболонском суде Киева с последним словом по делу о госизмене, сообщил СМИ его адвокат Александр Горошинский. Ранее в НИИ имени Склифосовского в Москве сообщили, что политик был госпитализирован в пятницу, 16 ноября 2018 года, и в тот же день был выписан. По данным газеты «Комсомольская правда», господина Януковича увезли «в какую-то частную клинику».

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом», — цитирует его ТАСС. «У него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная, ноги и позвоночника», — цитирует «РИА Новости».

Г-н Горошинский добавил, что сам еще не прошел регистрацию в России в качестве адвоката. Это необходимо для организации выступления господина Януковича в соответствии с процедурой международной правовой помощи.

Ранее председательствующий по делу судья Владислав Девятко заявил, что 19 ноября предоставит господину Януковичу возможность выступить в суде с последним словом. По его словам, если бывший президент откажется от выступления, суд удалится в совещательную комнату для вынесения вердикта по делу.

При этом в понедельник защита будет ходатайствовать о допросе еще одного свидетеля — бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого. По словам адвоката, «у него есть важная информация о попытках заместителей Генерального прокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело».

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