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Сегодня 19 ноября 2018 года, 12:22

НААУ: съезд адвокатов состоится не позднее марта следующего года

По словам г-жи Изовитовой, съезд должен состояться не позднее 27 февраля 2019 года

Съезд адвокатов Украины состоится во второй половине февраля 2019 года.

Об этом сообщила во время совещания с председателям советов адвокатов регионов председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, передает сайт Ассоциации.

Несмотря на определенные законом сроки полномочий избранных адвокатурой представителей в Высший совет правосудия, ВККС и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, съезд должен состояться не позднее 27 февраля 2019 года.

В декабре этого года состоится заседание Совета адвокатов Украины, на котором будут приняты все необходимые организационные решения о созыве съезда и конференций адвокатов регионов для избрания делегатов.