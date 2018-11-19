Съезд адвокатов Украины состоится во второй половине февраля 2019 года.
Об этом сообщила во время совещания с председателям советов адвокатов регионов председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидия Изовитова, передает сайт Ассоциации.
Несмотря на определенные законом сроки полномочий избранных адвокатурой представителей в Высший совет правосудия, ВККС и Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, съезд должен состояться не позднее 27 февраля 2019 года.
В декабре этого года состоится заседание Совета адвокатов Украины, на котором будут приняты все необходимые организационные решения о созыве съезда и конференций адвокатов регионов для избрания делегатов.
Сохранить:
Контакты:
Поддерживаете ли вы введение налога на выведенный капитал?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Открыта регистрация на I форум по менеджменту арестованными активами
IX All-Ukrainian Criminal Law School
Семинар-практикум «Защита бизнеса. Как действовать при обысках, допросах и при налоговых проверок?»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: