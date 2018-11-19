Парламент может запретить продажу шприцев и пластырей в аптеках

Внесение изменений в закон о регулировании розничного рынка лекарств может привести к исчезновению из аптек ряда изделий медицинского назначения, БАДов и лечебной косметики. Так считают в Аптечной профессиональной ассоциации Украины (АПАУ).
«В случае принятия этого законопроекта народные избранники оставят население страны не только без аптек, количество которых существенно сократится, но и без товаров практически первой необходимости», — указано в пресс-релизе Ассоциации.
В АПАУ подчеркнули, что законопроект №8591 содержит нормы, запрещающие аптекам заниматься любой другой деятельностью, кроме продажи лекарственных средств.
«Аптеки не смогут реализовывать шприцы, капельницы, вату, марлю, пластырь, стерильные перчатки и другую продукцию, которая используется в медицинских целях. Также люди не смогут приобрести в аптечных учреждениях биологически активные добавки, детское питание, подгузники, лечебную косметику и тому подобное», — считают в АПАУ.
В Ассоциации прогнозируют, что в случае принятия законопроекта пациенты будут вынуждены покупать лекарственные средства, например ампулы, в аптеках, а шприцы для инъекций искать в других торговых точках.
По данным аналитической компании SMD, общее количество сопутствующих товаров, продаваемых в аптеках, составляет до 30% общего количества всей реализуемой продукции через аптечные учреждения.
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